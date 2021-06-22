Kazakistan, Kovid-19'a karşı sınırlarında kontrolü arttıracak

NUR Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, komşu ülkelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili durumun kötüleşmesi nedeniyle sınırlarında kontrolü güçlendirme kararı aldı.

NUR Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, komşu ülkelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili durumun kötüleşmesi nedeniyle sınırlarında kontrolü güçlendirme kararı aldı.

Mamin, haftalık Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, ülke genelinde başkent Nur Sultan hariç epidemiyolojik durumun istikrarlı olduğunu bildirdi.

Başkentte Kovid-19'un tehlikeli türü olarak bilinen Hindistan mutasyonunun tespit edilmesinin olasılığına işaret eden Mamin, Nur Sultan'da ek tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.

Mamin, Kazakistan'da salgın ile ilgili durumun genel olarak istikrarlı olduğunu ancak komşu ülkelerde artan günlük vaka sayıları nedeniyle devlet sınırlarında kontrolü güçlendirme talimatı verdi.

Sağlık Bakanı Aleksey Tsoy da hastanelerdeki doluluk oranının yüzde 25, yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranının ise yüzde 21 olduğunu kaydetti.

Yaklaşık 19 milyon nüfusa sahip ülkede 1 Şubat'tan bu yana Kovid-19'a karşı tam aşı olanların sayısı 1,7 milyon kişi olarak açıklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova