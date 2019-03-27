Kazakistan'da 2 Kişinin Öldüğü Zincirleme Otobüs Kazası Kamerada

– Kazakistan'da aşırı süratli bir otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Zincirleme kazada 2 kişi öldü, 25 kişi de yaralandı.

Kaza başkent Nur-Sultan'da Kabanbay-Batır ve Ulu Dala caddelerinin kesişiminde sabah 09: 14'te meydana geldi. Aşırı süratli bir otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen otobüse çarptı. Otobüsün çarpma şiddeti ile çarpılan otobüs de önündeki bir otomobil ve en öndeki otobüse çarptı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen kazada, kazaya neden olan otobüsün sürücüsü ve bir kadın yolcunun hayatını kaybettiği; araçlarda bulunan 25 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Kaynak: DHA