Kazadan sağ kurtulan küçük kardeş, ağabeyenin cesediyle 10 saat kurtarılmayı bekledi

21.12.2019 11:42 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:48

Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kardeşin bulunduğu otomobil menfezden dere yatağına düştü, 51 yaşındaki sürücü Mehmet Güvercin boğularak hayatını kaybetti. İki kardeşin içinde bulunduğu aracın dereye düşme anı güvenlik kameralarına yansırken ters dönen otomobile su dolarken can pazarı yaşandı. Levent Güvercin kurtulurken sürücü Mehmet Güvercin'in boğuldu. 46 yaşındaki kardeş Levent Güvercin, kucağında ağabeyinin cesedi ile bağırarak yardım istemesine rağmen 10 saat boyunca sesini kimseye duyuramadı.



İki kardeş eve dönmeyince arama başladı



Edinilen bilgiye göre Kiriş Mahallesi'nde Taksicilik yapan Mehmet ve Levent Güvercin, sabah saatlerinde mantar toplamak üzere evlerinden ayrıldı.



Aileleriyle en son saat 19: 00 sıralarında telefonla görüşen kardeşler eve dönmeyince kendilerini arayan aileleri, cep telefonlarına da ulaşamayınca sokaklara düştü. Cep telefonlarının son sinyal gönderdiği mevkide arama yapan aileler, polise ve akrabalarına da haber verdi. Mehmet Güvercin'in kullandığı 07 LY 882 plakalı otomobilin korkuluksuz bir köprüden dere yatağına düştüğü, sabaha karşı 05: 10'da Mustafa Korkmaz isimli vatandaşın polise haber vermesi üzerine ortaya çıktı.



Merkez Mahallesi 151. Sokak'ın Atatürk Caddesi ile kesiştiği noktadaki köprü üzerine hemen intikal eden polis ekipleri, suyun içine tavanı üzerine düşmüş otomobil ve yanında Levent Güvercin'i, hareketsiz duran ağabeyini kucaklamış halde buldu. Olay yerine gelen çekici ve itfaiye ekipleri Mehmet Güvercin'ii dere yatağından çıkardı. 112 Acil servis Sağlık Ekibinin yaptığı muayenede, Güvercin'in hayatını kaybettiği anlaşıldı.



Güvercin kardeşlerin bulunduğunu öğrenen kazazede yakınları olay yerine geldi ve Mehmet Güvercin'in hayatını kaybettiğini öğrenince göz yaşlarına boğuldular.



Aracın dereye düşme anı kamerada



Yapılan araştırmada, Güvercin kardeşlerin mantar toplamaya gittikten sonra Arslanbucak mahallesi'nde bir arkadaşlarıyla görüştükleri, daha sonra evlerine dönmek için yola çıktıkları belirlendi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Kiriş Mahallesine geçiş yolu olan Mustafa Ertuğrul Caddesi'ne yaklaştıkları sırada, bilinmeyen bir sebeple otomobilin yolun sağına dönerek köprünün kenarına gelerek durduğu görüldü. Görüntülerde, köprünün keranında duran otomobilin, birkaç saniye sonra da ileri doğru hareket ederek köprüden düştüğü kayda girdi. Sürücü Mehmet Güvercin'in, otomobili geri vitese geçiremediği ve kazanın meydana geldiği tahmin ediliyor.



Öte yandan, mahalle sakinleri de korkuluksuz su kanalları ve köprülerin kazalara neden olduğunu belirterek önlem alınmasını istedi. Kazanın meydana geldiği yerde Yıldıray Özen isimli vatandaş, "Bu cadde, yerli ve yabancı çok sayıda turistin Çalıştepe ve Kiriş yönünde yürüyüş yaptıkları güzergah. Bir yerde kaldırım var, sonra bakıyorsunuz kaldırım bitmiş. Buradaki gibi korkuluk olmayan yerler var. Bu yüzden kazalar oluyor, turistler düşüp yaralanıyor. Bu güzergah üzerinde bir çalışma yapılarak güvenli hale getirilmeli." şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA