Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in son haftasında 25 Temmuz Cumartesi günü Trabzonspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
23.07.2020 22:03 | Son Güncelleme: 23.07.2020 22:06
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in son haftasında 25 Temmuz Cumartesi günü Trabzonspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleştirildi.
İdmanda ısınma, istasyon ve koşu çalışmalarının ardından, dar alanda çift kale maç oynandı.
Kayserispor, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA