Kayserispor'dan Erzurumspor ve Giresunspor'a geçmiş olsun mesajı Hes Kablo Kayserispor, 4'ü futbolcu 11 personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile bir personelinin testi pozitif olan Giresunspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Hes Kablo Kayserispor, 4'ü futbolcu 11 personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile bir personelinin testi pozitif olan Giresunspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Erzurumspor. Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcunuza, teknik heyet ve kulüp çalışanlarınıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Bu zorlu süreci atlatacağınıza inancımız tam." denildi.

Açıklamada Giresunspor için de aynı dilekler paylaşılarak, "Geçmiş olsun Giresunspor. Yapılan tetkikler sonucu Kovid-19 testi pozitif çıkan kulüp personelinize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA