18.11.2019 19:35 | Son Güncelleme: 18.11.2019 19:37

- Kayserispor'da, Sivasspor mesaisi sürüyor

KAYSERİ - Kayserispor, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında karşılaşacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde yapılan antrenmana düz koşuyla başlayan futbolcular, ısınma hareketleriyle devam etti. İdman, teknik çalışma ve kısa alanda pas çalışmasının ardından sona erdi.

Romanya Milli Takımı'nda bulunan Kayserispor'un Rumen kalecisi Silviu Lung, antrenmanda yer almadı.

Kaynak: İHA