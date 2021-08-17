Kayserispor'da 5 eksik var
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Kayserispor'da 5 eksik var

Kayserispor'da 5 eksik var
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yukatel Kayserispor'da 5 futbolcu Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.

Yukatel Kayserispor'da 5 futbolcu Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek. Sarı Kırmızılı kulüp sakatlıkları bulunan futbolcular ile ilgili açıklama yaptı.

Süper Lig'e mağlubiyet ile başlayan Yukatel Kayserispor'da 5 futbolcu, ligin ikinci haftasında da forma giyemeyecek. Gustavo Campanharo, Manuel Fernandes, Bernard Mensah ile yeni transferlerden Ali Karimi ile Kemen'in sağlık durumları ile ilgili sarı kırmızılı kulüpten açıklama yaptı.

Gustavo Campanharo ile ilgili Yukatel Kayserispor'dan yapılan açıklamada, "17 Mayıs 2021 tarihinde Covid 19 pozitifliği tespit edilen oyuncumuz 2 günü yoğun bakım olmak üzere 10 gün hastanede yatırılarak tedavi görmüştür. Oyuncumuzun ağır bir şekilde atlattığı Covid 19 enfeksiyonundan kaynaklanan sekelleri titizlikle incelenerek gerekli olan tıbbi tedaviye TMOK den de izin alınarak başlanmış ve gelinen noktada yapılan son kontrollerde ciddi ilerleme sağlanmıştır. Bu ilerlemeler paralelinde cerrahi sonrası sportif rehabilitasyon aşamasında da ciddi ilerlemeler sağlanmıştır. Bu bilgiler ışığında 6-8 haftalık süreç sonrasında takım antrenmanlarına başlaması öngörülmektedir" denildi.

Portekizli futbolcu Manuel Fernandes ile ilgili de bilgilendirme yapıldı. Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada, "8 Ağustos günü yapılan antrenman sonrası sol kasık ağrısı şikayeti olan sporcumuzun yapılan değerlendirmelerinde sağ uyluk iç adalesinde hafif-orta şiddette zorlanma ve ödem tespit edilmiş olup rehabilitasyonunun yaklaşık olarak 2-3 hafta sürmesi öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Ganalı futbolcu Bernard Mensah ile ilgili olarak da, "13 Ağustos tarihinde yapılan antrenman sonrası sağ uyluk ağrısı şikayeti olan oyuncumuzun yapılan değerlendirmelerinde sağ uyluk iç adalesi hafif derece de zorlanma tespit edilmiş olup rehabilitasyonunu 1-2 hafta sürmesi öngörülmektedir" açıklaması yapıldı.

Yeni transferler Ali Karimi ve Kemen ile ilgili olarak ise, "Sağ kalça ağrısı şikayeti olan Ali Karimi'nin sağ kalça ekleminde sıvı artışı tespit edilmiştir. Sporcumuzun 2 hafta içerisinde takım idmanlarına başlaması öngörülmektedir. Olivier Kemen'in sol arka adalesinde hafif derecede zorlanma ve ödem tespit edilmiş olup rehabilitasyonunun yaklaşık olarak 2 hafta sürmesi öngörülmektedir" cümleleri kuruldu.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kayserispor'da 5 eksik var - Haberler
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