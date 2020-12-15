Kayseri'den kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kayseri'den kısa kısa

15.12.2020 14:05 | Son Güncelleme: 15.12.2020 14:09
Kayseri'den kısa kısa

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı.

Kayseri OSB'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Türkiye'nin en yeşil ve çevreci OSB'lerinden biri olduklarını belirtti.

Atık oluşumunun önlenmesinden başlayarak atıkların azaltılması ve kaynağında ayrı biriktirilmesi gibi çalışmaların devam ettiğini anlatan Nursaçan, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkları kontrol altına almak, gelecek nesillere daha yaşanabilir ve temiz bir yaşam alanı bırakabilmek için sıfır atık uygulamalarını büyük bir özenle yürüten Kayseri OSB, 'Sıfır Atık Belgesi' için yönetmelikte yer alan gerekli kriterleri sağladı. 'Sıfır Atık Belgesi', israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan çok önemli bir hedeftir. Geleceğimizi koruyan böylesine önemli bir projede emeği olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum."

Başkan Palancıoğlu esnafla buluştu

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da Konaklar Mahallesi'ndeki enkazcılar esnafı ile bir araya geldi.

Başkan Palancıoğlu, Yeşilyurt'taki yeni esnaf siteleri için görüş alışverişinde bulundu.

İnşaat enkazı alımı ve satımı ile ekmeğini kazananların ticari koşullarını iyileştirmek için nezih bir esnaf sitesi yaptıklarını belirten Palancıoğlu, "Belediyemizle işbirliği içerisinde Yeşilyurt Mahallesi'nde kendilerine güzel işyeri yapıldı. Şehrin içerisinde eski, kötü veya metruk binaları yıkıp temizlediğimiz gibi görüntü kirliliği oluşturan mekanlarında yenilenmesi için uğraşıyoruz. Bu kapsamda inşaat enkazcılarımızla birlikte inşallah mart ayının başında oradaki o kötü görüntüyü temizleyeceğiz. Esnafımız yeni yerlerine taşınacak." ifadelerini kulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

İlgili Haberler

Kayseri'den kısa kısa
Kayseri'den kısa kısa
Kayseri'den kısa kısa
Kayseri'den kısa kısa
Kayseri'den kısa kısa
Kayseri'den kısa kısa
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Ruhsar Pekcan Mustafa Varank Meral Danış Beştaş Selahattin Demirtaş
Magazin Şener Şen İrem Derici Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Erol Bulut Fatih Terim Ersun Yanal Sergen Yalçın
Tüm Haberler S 400 Çocuk Ak Parti İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayseri'den kısa kısa | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 14:17:08. #1.14#
title