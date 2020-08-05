Kayseri'den kısa kısa Talas Belediyesi gündeminde bulunan maddeleri karara bağlamak üzere ağustos ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Talas Belediyesi gündeminde bulunan maddeleri karara bağlamak üzere ağustos ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, toplantıda belediye faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Başkan Yalçın, geride bıraktıkları ay içerisinde birçok konuda önemli hizmet ve yatırımlara imza attıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından meclis toplantısında 18 gündem maddesi de oy birliği ile kabul edildi.

Hacılar Belediyesi meclis toplantısı

Hacılar Belediye Meclisi ağustos ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacılar Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda 4 madde görüşülerek karara bağlandı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, toplantı sonunda alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA