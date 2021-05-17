Kayseri'deki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, arkadaşlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, arkadaşlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Örnekevler Mahallesi İstasyon Caddesi'nde, alkollü oldukları belirtilen 4 arkadaş arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ü.Ö. bıçakla arkadaşı F.B'yi sırtından yaraladı. R.E. ve A.Ö. ise Ü.Ö'yü sopalarla darbetti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralıları Kayseri Devlet Hastanesine kaldırdı. R.E. ve A.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan