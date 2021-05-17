Kayseri'deki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri'deki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Kayseri'deki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, arkadaşlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, arkadaşlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Örnekevler Mahallesi İstasyon Caddesi'nde, alkollü oldukları belirtilen 4 arkadaş arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ü.Ö. bıçakla arkadaşı F.B'yi sırtından yaraladı. R.E. ve A.Ö. ise Ü.Ö'yü sopalarla darbetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralıları Kayseri Devlet Hastanesine kaldırdı. R.E. ve A.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

73 yaşındaki kadının cansız bedeni inşaat alanında bulundu
73 yaşındaki kadının cansız bedeni inşaat alanında bulundu
Eşiyle ayrılığından sorumlu tuttuğu kayınbiraderine mermi yağdırdı! Mermisi bitince eve dönüp pompalıyla intihar etti
Eşiyle ayrılığından sorumlu tuttuğu kayınbiraderine mermi yağdırdı! Mermisi bitince eve dönüp pompalıyla intihar etti
Eşini boğazından bıçaklayıp, eşarpla boğmaya çalışmıştı! Cani kocaya 16 yıl 9 ay hapis cezası verildi
Eşini boğazından bıçaklayıp, eşarpla boğmaya çalışmıştı! Cani kocaya 16 yıl 9 ay hapis cezası verildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Demir Meral Akşener Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Hande Erçel Cemal Hünal Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Adem Büyük Gökhan Töre Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayseri'deki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.05.2021 20:34:49. #1.13#

title