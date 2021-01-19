Kayseri'de kurusıkı tabancaların namlusunu açıp piyasaya süren iki zanlı yakalandı

Kayseri'de bodrum katını imalathane olarak kullandıkları ve kurusıkı tabancaların namlusunu açarak piyasaya sürdükleri tespit edilen iki şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de bodrum katını imalathane olarak kullandıkları ve kurusıkı tabancaların namlusunu açarak piyasaya sürdükleri tespit edilen iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında çalışma başlatıldı.

Düzenlenen operasyonda, şüpheliler M.B. ve M.B'nin 19 Mayıs Mahallesi'nde bir binanın bodrum katını imalathane olarak kullandıkları ve kurusıkı tabancaların namlusunu açarak piyasaya sürdükleri tespit edildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında 6136 sayılı Kanun'a muhalefet ve uyuşturucu madde bulundurmak suçundan soruşturma başlatıldı.

Operasyonda, 3 tabanca (orijinal, kurusıkıdan dönme), 3 kurusıkı tabanca, 14 tabanca fişeği, iki kurusıkı tabanca fişeği, 10 tabanca şarjörü, 39 tabanca parçası, silah yapımında kullanılan 20 ekipman ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya