Kayseri'de karbonmonoksitten zehirlenen karı koca hastaneye kaldırıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de karbonmonoksitten zehirlenen karı koca hastaneye kaldırıldı

Kayseri'de karbonmonoksitten zehirlenen karı koca hastaneye kaldırıldı
AA / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen karı koca tedavi altına alındı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen karı koca tedavi altına alındı.

Mimarsinan Mahallesi Dinç Sokak'ta ikamet eden Mehmet (55) ve eşi Sevil Sözer (54), sobadan sızan karbonmonoksitten etkilendi.

Komşularının ihbarı üzerine mahalleye sağlık ekipleri sevk edildi.

Karı koca ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Vatandaştan ilginç tepki! Göle dönen yola ağ atıp balık tutmaya çalıştı

Vatandaştan ilginç tepki! Göle dönen yola ağ atıp balık tutmaya çalıştı

AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title