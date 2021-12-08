Kayseri'de karbonmonoksitten zehirlenen karı koca hastaneye kaldırıldı
AA / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen karı koca tedavi altına alındı.
KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen karı koca tedavi altına alındı.
Mimarsinan Mahallesi Dinç Sokak'ta ikamet eden Mehmet (55) ve eşi Sevil Sözer (54), sobadan sızan karbonmonoksitten etkilendi.
Komşularının ihbarı üzerine mahalleye sağlık ekipleri sevk edildi.
Karı koca ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri
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