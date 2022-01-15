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Kar yağışı etkili oldu

AA / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Kayseri'de etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaz örtüyle kapladı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaz örtüyle kapladı.

Kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı park, cami ve tarihi mekanlarda güzel görüntüler oluşturdu.

Kar yağışına sevinen bazı vatandaşlar, cadde ve sokaklarda fotoğraf çektirdi.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar yürümekte güçlük çekerken, trafikte kalan bazı araçlara yoldan geçen vatandaşlar iterek destek verdi.

Öte yandan hava sıcaklığı kent merkezinde sıfırın altında 5 derece ölçüldü.

Kar yağışı etkili oldu

Kar yağışı etkili oldu

Kar yağışı etkili oldu

Kar yağışı etkili oldu

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AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri
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Kayseri'de etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaz örtüyle kapladı.

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