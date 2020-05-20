Kayseri'de işçilere çifte bayram sevinci Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi, belediyelerde çalışan üyelerinin ikramiyelerinin bayram öncesi yatırıldığını bildirdi.

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi, belediyelerde çalışan üyelerinin ikramiyelerinin bayram öncesi yatırıldığını bildirdi.

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, sendikalarına bağlı Kayseri Büyükşehir, KASKİ Genel Müdürlüğü, Kocasinan, Melikgazi, Pınarbaşı, Hacılar, Yeşilhisar, Bünyan ve Akkışla belediyelerinde çalışan şirket işçileri ile tüm ilçelerdeki kadrolu işçilerin ikramiyelerinin bayram öncesi yatırıldığını belirtti.

Tüm dünya ve Türkiye'nin içinde bulunduğu yeni tip koronavirüs salgınının oluşturduğu sosyal ve ekonomik sıkıntılara rağmen yaklaşık 6 bin 500 üyelerine Ramazan Bayramı'ndan önce toplu iş sözleşmesinde belirtildiği gibi bayram ikramiyesi ödemesi yapıldığını aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Her alanda referans olan Kayseri yine çalışanlarına vermiş olduğu değerden dolayı örnek olmuştur. Ramazan Bayramı öncesi ikramiyelerin yatmasıyla üyelerimizin sevinçleri ikiye katlanarak çifte bayram yapacaklardır. Virüs salgınından dolayı buruk geçecek olan Ramazan Bayramı, ikramiyelerin yatmasıyla birlikte üyelerimiz adına sevince dönüşecektir."

Kaynak: AA