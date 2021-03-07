Kayseri'de eski eşini öldüren 'kırmızı ayakkabılı' şüpheli tutuklandı
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Kayseri'de eski eşini öldüren 'kırmızı ayakkabılı' şüpheli tutuklandı

07.03.2021 13:39 | Son Güncelleme: 07.03.2021 13:43
Kayseri'de eski eşini öldüren 'kırmızı ayakkabılı' şüpheli tutuklandı

KAYSERİ'de tartıştığı eski eşi Nuran Koçer'i (40) tabanca ile öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Şükrü Efe (40) tutuklandı.

KAYSERİ'de tartıştığı eski eşi Nuran Koçer'i (40) tabanca ile öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Şükrü Efe (40) tutuklandı. Kırmızı ayakkabıları ile dikkat çeken Şükrü Efe'nin, "Nuran'ı seviyor ve kıskanıyordum. Beni boşaması zoruma gitti. Kendimi kaybettim ve ateş ettim" dediği öğrenildi.  

Şükrü Efe, 15 gün önce boşandığı eski eşi Nuran Koçer ile konuşmak için 3 gün önce Melikgazi ilçesi Kocatepe Mahallesi'ndeki evine gitti. Şükrü Efe, çıkan tartışmada 3 çocuğunun annesi Nuran Koçer'i belinden çıkardığı tabancayla 5 el ateş ederek öldürdü. Şükrü Efe, olayın ardından kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, kırmızı ayakkabılarıyla görüntüye yansıyan Şükrü Efe'yi tespit etti. Yapılan araştırmalar sonunda Şükrü Efe'nin saklandığı belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne 200 metre uzaklıktaki eve dün akşam özel harekat polisinin katılımıyla yapılan baskında Şükrü Efe, yakalanarak gözaltına alındı.

'NURAN'I ÖLDÜRDÜĞÜM İÇİN PİŞMANIM'

Polisteki sorgusunda suçunu itiraf eden Şükrü Efe'nin, "Çocuklarımın annesi Nuran'ı öldürdüğüm için pişmanım. Nuran'ı seviyor ve kıskanıyordum. Yaşadığımız olumsuz olaylar nedeniyle bana boşanma davası açtı. Barışmak için çok defa konuşmaya gittim ama kabul etmedi. Cinayet günü de konuşmak için gittim. Beni boşaması zoruma gitti. Kendimi kaybettim ve ateş ettim" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Şükrü Efe, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kayseri'de eski eşini öldüren 'kırmızı ayakkabılı' şüpheli tutuklandı
Kayseri'de eski eşini öldüren 'kırmızı ayakkabılı' şüpheli tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

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