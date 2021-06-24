Kayseri'de engelli ve eski hükümlü proje başvuruları başladı
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Kayseri'de engelli ve eski hükümlü proje başvuruları başladı

Kayseri'de engelli ve eski hükümlü proje başvuruları başladı
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden, engelli ve eski hükümlü proje başvurularının başladığı bildirildi.

Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden, engelli ve eski hükümlü proje başvurularının başladığı bildirildi.

Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, tarım ve hayvancılık ile işletme kuracak engelli ve eski hükümlülere destek verileceği belirtildi.

Tarım veya hayvancılık işi yapacak engellilere en fazla 50 bin, işletme kuracak engellilere en fazla 65 bin liraya kadar, eski hükümlülere ise brüt asgari ücretin 15 katı oranında hibe desteği verileceği aktarılan açıklamada, başvuru yapmak isteyen engellilerin en az yüzde 40 oranında engelli raporunun olması ve İŞKUR'a bu raporuyla kaydını yaptırması, eski hükümlülerin ise mevzuatta belirtilen şartlara uygun eski hükümlü belgesine sahip olması ve yine kurumda kaydının bulunması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, diğer şartlar şu şekilde sıralandı:

"18 yaşını doldurmuş olmak. İŞKUR programlarından yasaklı olmamak ve İŞKUR'a herhangi bir borcu bulunmamak. Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak. Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri-işletme olmamak. İşyerinin kurulacağı ilde ikamet etmek, 31.12.2020 tarihinden sonra alınmış Girişimcilik Eğitim Programı Sertifikası'na sahip olmak. Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin gibi belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak. Kendisine vasi tayin edilmemiş olmak. https://www.turkiye.gov.tr/adalet-icra-dosyasi-sorgulama adresinden yapılacak sorguda icra dosyası olmamak. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık projelerinde 'Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği Belgesi'ne ve hayvancılık işiyle ilgili diğer mesleki belgelere son başvuru tarihine kadar sahip olmak."

Engellilerin başvurularını E-Devlet sistemi üzerinden 12 Temmuz 2021 Pazartesi mesai bitimine kadar, eski hükümlülerin ise başvurularını Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne yapmaları gerektiği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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