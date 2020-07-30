Kayseri'de Cavit Yurttaş Camisi açıldı Kayseri'de Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliğiyle yaptırılan Cavit Yurttaş Camisi düzenlenen törenle açıldı.

Kayseri'de Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliğiyle yaptırılan Cavit Yurttaş Camisi düzenlenen törenle açıldı.

Törene katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, Kayseri'nin hayırsever bir kent olduğunu söyledi.

Yapılan bu eserlerin geleceğe bırakılacak miras olduğunu belirten Özhaseki, "Bugün burada açılışını yaptığımız caminin cemaatle dolmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Sait amca Kayserimizin büyük hayırseverlerinden biri. Bu güzel eserler sayelerinde geleceğe miras olarak kalıyor. Kendisinden ve belediyemizden Allah razı olsun. Allah göklerden ezan seslerini hiç dindirmesin. Burada emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." dedi.

Başkan Palancıoğlu da Yurttaş ailesinin katkılarıyla yapılan caminin hayırlı olması temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Burası 7 bin 400 metrekareden oluşan bir kompleks haline geldi. Camimizde 2 bin kişi namaz kılacak. Belediye olarak caminin kaba inşaatını, peyzajını, çevre düzenlemesini, ağaçlandırmasını, sert zemin çalışmasını belediyemiz yaparak camiyi kısa sürede tamamladık. Caminin altında 8 derslikli büyük bir Kur'an Kursu yapıldı. Camimizin ilçemize, Kayseri'ye hayırlı olmasını diler cemaatinin bol olmasını temenni ederim."

Törene, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Tamer, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ERÜ Rektörü Mustafa Çalış ile ilçe belediye başkanları da katıldı.

Kaynak: AA