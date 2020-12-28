Kayseri'de bir kişi tabancayla vurularak yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi, adres sorma bahanesiyle yanına gelen şüpheliler tarafından silahla yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi, adres sorma bahanesiyle yanına gelen şüpheliler tarafından silahla yaralandı.

Erkilet Osmangazi Mahallesi'nde İ.K. ile kardeşi A.K. yolda yürüdükleri sırada otomobille yanlarına gelen ve kimlikleri belirlenemeyen iki kişi tarafından adres sorma bahanesiyle durduruldu.

Daha sonra silahla İ.K'ye ateş açarak yaralayan şüpheliler olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan İ.K. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan