Kayseri'de amatör sahalar boş kaldı Tüm dünyayı etkisine kalan Korona Virüsü (Covid-19) nedeniyle Türkiye'de spor müsabakalarına ara verilmesinin ardından Kayseri'de amatör müsabakaların oynadığı statlar ve spor salonları boş kaldı.

Tüm dünyayı etkisine kalan Korona Virüsü (Covid-19) nedeniyle Türkiye'de spor müsabakalarına ara verilmesinin ardından Kayseri'de amatör müsabakaların oynadığı statlar ve spor salonları boş kaldı.

Futbol, basketbol, voleybol, hentbol ve diğer branşların tamamının ertelenmesinden sonra bütün statlar ve spor salonlarındaki müsabakalar durdu. Sporcular, antrenörler evde kalarak çalışmalarını evlerinde sürdürüyorlar. Her geçen gün spora özlemin arttığı Türkiye'de kulüpler bir an önce liglerin yeniden başlamasını bekliyorlar. - KAYSERİ

Kaynak: İHA