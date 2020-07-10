Kayseri'de 25 ev karantinaya alındı Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 25 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 25 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, Palas Mahallesi'nde düğün ve cenazeye katılan bazı kişilerin yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle başvurdukları hastanelerde Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

Bunun üzerine aynı düğün ve cenazeye katılan vatandaşların ikamet ettiği 25 evde, 14 gün sürecek karantina uygulaması başlatıldı.

Kaynak: AA