Kayseri'de 25 ev karantinaya alındı
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 25 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
10.07.2020 21:35 | Son Güncelleme: 10.07.2020 21:54
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 25 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Alınan bilgiye göre, Palas Mahallesi'nde düğün ve cenazeye katılan bazı kişilerin yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle başvurdukları hastanelerde Kovid-19 testleri pozitif çıktı.
Bunun üzerine aynı düğün ve cenazeye katılan vatandaşların ikamet ettiği 25 evde, 14 gün sürecek karantina uygulaması başlatıldı.
Kaynak: AA