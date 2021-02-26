Kayseri'de, 200 nüfuslu mahalleye koronavirüs karantinası

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde koronavirüs vakaları artan 200 nüfuslu Salur mahallesi, 10 gün süreyle karantina altına alındı.

Kocasinan ilçesi Salur mahallesinde son dönemde koronavirüs vakaları arttı. Koronavirüs teşhisi konulan hastaların büyük bölümü evlerinde karantina altına alınarak tedavilerine başlandı. Koronavirüs vakalarının arttığı 200 nüfuslu mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 10 gün süreyle karantina altına alındı. Jandarma ekipleri, mahalle girişinde güvenlik önlemi alarak giriş ve çıkışları kapattı. İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekipleri de mahallede çalışma başlatırken, mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ