KAYSERİ 1 ayda 5 kez kene ısırdı

1 ayda 5 kez kene ısırdı

Kayseri'de hayvancılık yapan Turan Arga (45), 1 ayda hayvanlarını otlatırken 5 kez kene tarafından ısırıldığını söyledi. Turan Arga, her kene ısırmasından sonra gittiği hastanede yapılan testlerde tahlillerinin temiz çıktığını belirterek, Doktorlar hastanede gördüklerinde 'yine mi kene ısırdı' demeye başladı dedi.

Özvatan ilçesinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan evli ve 3 çocuk babası Turan Arga'yı, ramazan ayı boyunca hayvanlarını otlatmak için çıktığı arazide 5 kez kene ısırdı. Sol kol, sağ bacak, boyun ve sağ kolundan 2 olmak üzere toplam 5 kez kene tarafından ısırılan Arga, her seferinde Özvatan Entegre Devlet Hastanesi'ne gitti. Vücudundaki kene çıkarıldıktan sonra 3 günde bir kan tahlili yapılan Arga'da, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsüne rastlanmadı.

10 yıldır besicilik yapan Turan Arga, en son bayramdan hemen önce hayvanlarını otlatırken vücudundaki keneyi fark edip hastaneye gittiğini söyleyerek, Hayvanları otlatırken, kene ısırıyor. Her defasında hastanede çıkarttırıyorum. Yaklaşık 3 günde bir kan alıyorlar, tahlil yapıyorlar. İlçemizde şu ana kadar kene konusunda bir tehlikeli vaka yaşandı, o da kişi de yaşamını yitirdi diye konuştu.

Hastane personeli ve doktorların artık kendisini hastanede görmeye alıştığını belirten Arga, Doktorlar hastanede gördüklerinde, 'yine mi kene ısırdı' demeye başladı. Alışkanlık yaptı. Ailem geçen yılki kene ölümü olayından dolayı bana da bir şey olmasından korkuyor. Bizim ekmek paramız olduğu için hayvanları mutlaka otlatmak zorundayım. Dışarıya çıkarmadığım zaman süt verimleri düşüyor, maddi zarar yaşıyorum. Keneden korksam da mutlaka çıkarmak zorundayım dedi.

Kaynak: DHA