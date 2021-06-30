Kaymakam İrem Baha Yağan görevine başladı
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Kaymakam İrem Baha Yağan görevine başladı

Kaymakam İrem Baha Yağan görevine başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yozgat'ın Akdağmadeni Kaymakamlığına atanan İrem Baha Yağan bugün itibariyle görevine başladı.

Yozgat'ın Akdağmadeni Kaymakamlığına atanan İrem Baha Yağan bugün itibariyle görevine başladı.

Kurum Müdürleri ile kısa bir toplantı yapan Kaymakam İrem Baha Yağan, göreve başlamasının ardından yaptığı açıklamada, "Görevimize hayırlısı ile bugün itibarı ile başladık. Yapacağımız görev süresince, kanunlar çerçevesinde, Kurum, Kuruluş ve vatandaşlarımızla birlikte istişare içerisinde Akdağmadeni için çalışıp, her gönle hitap edeceğiz"

Tüm mesai arkadaşlarımla, yerel yöneticilerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla bir ekip ruhu içerisinde karşılıklı iş birliği ve koordinasyon anlayışı içerisinde, İlçemizi daha güzel hale getirmek yönündeki çalışmaların önceliğimiz olacağını belirtmek isterim.

Bu duygu ve düşüncelerle benden önce görev yapan meslektaşlarım başta olmak üzere, bugüne kadar ilçemize hizmet eden herkese teşekkür eder, desteğini benden esirgemeyeceğine inandığım hemşerilerime sağlık, huzur ve mutluluk dolu günler diler, mesai arkadaşlarıma da çalışmalarında başarılar dilerim" dedi. - YOZGAT

Kaymakam İrem Baha Yağan görevine başladı
Kaymakam İrem Baha Yağan görevine başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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