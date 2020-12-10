Kaymakam Demirkale'den HES kodu denetimi

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, ilçedeki pazar yerinde Hayat Eve Sığar (HES) kodu denetimine katıldı.

Demirkale, pazar yeri girişlerinde vatandaşların HES kodu olup, olmadığını denetleyen polis ve zabıta ekiplerinden sürdürdükleri çalışmalar hakkında bilgiler alarak, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Kaymakam Demirkale, gazetecilere yaptığı açıklamada, halkın sağlığının korunması için denetimlerin düzenli bir şekilde sürdürüleceğini söyledi.

Merzifon'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkan herkese Hayat Eve Sığar (HES) kodunun sorulduğunu anımsatan Demirkale, "Kovid-19 ile mücadelede kontrollerimiz devam ediyor. Pazarlarda HES kodu uygulaması devam ediyor. Bütün vatandaşlarımızın HES kodlarını almalarını ve yanlarında hazır bulundurmalarını rica ediyorum. Çünkü pozitifle temaslıların toplumsal alanlarda temas etmeleri çok önemli, bunu önlememiz lazım. Gerek kolluk kuvvetlerimiz, gerek zabıta, gerek sağlık ekiplerimiz vatandaşlarımıza HES kodlarını soruyor. Kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanıyor." diye konuştu.

Vatandaşları da koronavirüs ile mücadeleye "maske, sosyal mesafe ve temizlik" üçlüsüyle destek vermeye davet eden Demirkale, "İnşallah, bu mücadeleyi milletçe kararlılıkla sürdürerek koronavirüsten kurtulacağız. Devletimiz, halkın sağlığı için tüm birimleriyle mesai mefhumu gözetmeksizin sahada. Bizler, vatandaşlarımızdan sadece alınan kurallara uymalarını istiyoruz. Kontrollü sosyal hayatın vazgeçilmezi olan maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyarak bu mücadelemizi başarıya ulaştıracağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Demirkale'ye denetimlerinde, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erbil Terbıyık, İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan