Kayıp olarak aranırken, kazada yaralandığı ortaya çıktı
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Kayıp olarak aranırken, kazada yaralandığı ortaya çıktı

11.01.2021 11:57 | Son Güncelleme: 11.01.2021 12:01
Kayıp olarak aranırken, kazada yaralandığı ortaya çıktı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 5 gün önce ortadan kaybolan zihinsel engelli Mehmet Kocasarı'nın (30), trafik kazasında yaralandığı ortaya çıktı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 5 gün önce ortadan kaybolan zihinsel engelli Mehmet Kocasarı'nın (30), trafik kazasında yaralandığı ortaya çıktı. Kaza sonrası yoğun bakıma alınan Kocasarı'nın kimliği, hastanede görevli bir hemşirenin durumu sosyal medyadan paylaşması sayesinde tespit edildi.

Serik'e bağlı Yanköy Mahallesi'nde oturan zihinsel engelli Mehmet Kocasarı, 6 Ocak'ta ortadan kayboldu. Yakınları haber alamadıkları Mehmet Kocasarı için jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbar sonrası jandarma ekipleri Kocasarı'nın bulunması için çalışma başlattı. Yakınları en son Abdurrahmanlar Mahallesi'nde bir marketin önünde görülen Mehmet Kocasarı'yı görenlerin jandarmaya haber vermesini istedi.

Kocasarı'yı arama çalışmaları sürerken, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde trafik kazası sonucu yaralanan ve üzerinden kimlik çıkmayan kişinin durumu; yoğun bakıma yatırıldığı hastanede görevli hemşire tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Bunun sonrasında yapılan araştırmada yaralı kişinin Mehmet Kocasarı olduğu belirlendi. Mehmet Kocasarı'nın 6 Ocak günü Antalya kent merkezi Muratpaşa Mahallesi Meydan Polis Merkezi önünde yaya olarak gezdiği sırada bir aracın çarpması nedeniyle yaralandığı tespit edildi. Olay sırasında alkollü olduğu belirlenen Mehmet Kocasarı'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edildiği bildirilen ailesi hastaneye çağrıldı.'BİR HEMŞİREMİZ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞMIŞ'

Yanköy Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Gür, "Geçen çarşamba günü kaybolan mahalle sakinimiz Mehmet Kocasarı dün akşam kayıp haberlerinin gazetede çıkması sonucu bunu gören bir hemşiremiz sosyal medyadan paylaşmış. Biz de onu görünce mahalle sakinimizin Antalya'daki hastanede trafik kazası sonucu yoğun bakımda olduğunu öğrendik. Kendisi yoğun bakımda, hayati tehlikesi yok" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ

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