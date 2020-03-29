Kayganlaşan yolda kaza yapan araç sürüklenince lastikleri fırladı Kayganlaşan yolda kaza yapan araç sürüklenince lastikleri fırladı Kayganlaşan yolda lüks araç çalılıklara ve duvara çarptı: 1 yaralı Esenler Aksaray istikametinde Kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü, önce yol kenarındaki çalılara ve duvara çarptı.

Kayganlaşan yolda kaza yapan araç sürüklenince lastikleri fırladı

Kayganlaşan yolda lüks araç çalılıklara ve duvara çarptı: 1 yaralı

İSTANBUL - Esenler Aksaray istikametinde Kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü, önce yol kenarındaki çalılara ve duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen aracın lastikleri fırladı.

Kaza, bugün saat 10: 30 sıralarında Esenler Aksaray istikametinde O-100 Karayolunda gerçekleşti. İstanbul'da Akşam saatlerinden itibaren etkili yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda 34 CBE 814 plakalı aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü önce yol kenarındaki çalılara ve duvara çarptı. Ardından da yaklaşık 100 metre sürüklenerek durabildi. Sürüklenmenin etkisiyle lastiklerin bir kısmı yandı bir kısmı da araçtan fırlayarak yola savruldu. Kazada yaralanan kadın sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazanın gerçekleştiği yolda kısa süreli trafik yoğunlu oluştu. Çekicinin aracı kaldırmasından sonra trafik normale döndü.

Kaynak: İHA