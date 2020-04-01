Kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadını arama çalışması başlatıldı Sakarya'nın Hendek ilçesinde kaybolan 88 yaşındaki alzaymır hastası kadını arama çalışmalarına başlandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde kaybolan 88 yaşındaki alzaymır hastası kadını arama çalışmalarına başlandı.

Sabah saatlerinde Göksu Mahallesi'ndeki evinden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan alzaymır hastası N.Ö'nün yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sakarya Arama Kurtarma (SAKE) ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.

Vatandaşların da katıldığı arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA