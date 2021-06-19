Kayalıklardan denize tehlikeli atlayış
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayalıklardan denize tehlikeli atlayış

Kayalıklardan denize tehlikeli atlayış
Demirören Haber Ajansı / Aslı Duran - Haberler | Güncel

ANTALYA'da, güneşli havanın etkisiyle Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluştu.

ANTALYA'da, güneşli havanın etkisiyle Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluştu. Çocuklar, falezlerin kıyısındaki kayalıklara çıkıp, tehlikeye rağmen denize atladı.

Hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının ise 24,5 derece ölçüldüğü Antalya'da, sabahın erken saatlerinden itibaren Konyaaltı Sahili, kalabalıklaştı. Denize girip, güneşlenenlerin yanı sıra bazı kişiler de kano yaptı. Çocuklar ise falezlerin kıyısındaki kayalıklara çıkıp, denize atladı. Çocukların atlayışını tehlikeli bulan çevredekiler, denizde kaya parçası uzantısı olabileceğini ve başlarını çarpabileceklerini söyleyip, uyarıda bulundu. 


Kayalıklardan denize tehlikeli atlayış
Kayalıklardan denize tehlikeli atlayış
Kayalıklardan denize tehlikeli atlayış
Kayalıklardan denize tehlikeli atlayış
Kayalıklardan denize tehlikeli atlayış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslı Duran

Hemşirelere 500 kez 'Ben salağım' yazdıran doktora dava açıldı
Hemşirelere 500 kez "Ben salağım" yazdıran doktora dava açıldı
Tartıştığı kişiyi sırtından bıçaklayan şahıs: Yüzüme bakarak ablam üzerinden anneme küfretti
Tartıştığı kişiyi sırtından bıçaklayan şahıs: Yüzüme bakarak ablam üzerinden anneme küfretti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Sedat Peker Angela Merkel Meral Akşener
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Rafet El Roman
Spor Cristiano Yiğit Şardan Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayalıklardan denize tehlikeli atlayış - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 12:14:34. #1.16#

title