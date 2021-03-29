Kavcıoğlu: Faiz hemen indirilecek yaklaşımı doğru değil

Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Nisan'da veya sonrasındaki aylarda Para Politikası Kurulu'nun faizi hemen indireceği yönündeki yaklaşımları doğru bulmadığını söyledi.

Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Nisan'da veya sonrasındaki aylarda Para Politikası Kurulu'nun faizi hemen indireceği yönündeki yaklaşımları doğru bulmadığını söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sürpriz bir kararla Naci Ağbal'ın yerine Merkez Bankası başkanlığına atanan Şahap Kavcıoğlu, Bloomberg'e verdiği özel röportajda piyasanın en çok merak ettiği politika faizi konusunda değerlendirmede bulundu.

Bloomberg'in sorularını yazılı olarak yanıtlayan Kavcıoğlu, "Nisan veya sonrasındaki aylarda PPK (Para Politikası Kurulu) kararıyla ilgili hemen faiz indirilecek şeklinde önyargılı bir yaklaşımı doğru bulmuyorum" ifadesinde bulundu.

"Yeni dönemde de kararlarımızı kurumsal bir para politikası anlayışıyla enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacak şekilde almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanan Kavcıoğlu, "Bu çerçevede şu ana kadar atılmış olan politika adımlarının etkilerini de gözlemleyeceğiz" dedi.

Kavcıoğlu enflasyon hedefi konusunda daha önce yaptığı açıklamayı tekrarlayarak yüzde 5 hedefine sıkı sıkıya bağlı olduklarını bildirdi. Kavcıoğlu ayrıca dalgalı kur rejimine bağlı kalacaklarını, bu konuda arz talep dengesinin gözetileceğini belirtti.

Kavcıoğlu'nun bu açıklamalarını yayınlandığı saatlerde güne 8 liranın altında başlayan dolar kuru gün içerisinde 8,17'ye kadar yükseldi

Erdoğan'ın düşük faiz yaklaşımına paralel çizgide olduğu belirtilen Kavcıoğlu'nun göreve getirilmesiyle, ilk PPK toplantısında faizin düşürüleceği beklentisi ortaya çıkmıştı.

Kavcıoğlu'ndan önce görevde sadece dört ay kalan Ağbal'ın döneminde, politika faizi yüzde 10,25'ten kademeli olarak yüzde 19'a kadar yükseltilmişti. Ağbal 18 Mart'ta beklentilerin üzerinde 200 puanlık faiz artışından 2 gün sonra görevden alınmıştı.

DW/BK,EC

(c)

Kaynak: Deutsche Welle