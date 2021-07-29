Kavcıoğlu: "Yeni SWAP anlaşması için görüştüğümüz ülkeler var"
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Kavcıoğlu: "Yeni SWAP anlaşması için görüştüğümüz ülkeler var"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Şahap Kavcıoğlu'nun konuşması ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Şahap Kavcıoğlu, yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtımı dolayısıyla bilgilendirme toplantısının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Şahap Kavcıoğlu'nun konuşması ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Şahap Kavcıoğlu, yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtımı dolayısıyla bilgilendirme toplantısının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı. (8)

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Yeni SWAP anlaşması için görüştüğümüz ülkeler var. Yakında yeni anlaşmaları açıkladığımızda hepiniz duymuş olacaksınız."

Kavcıoğlu: 'Yeni SWAP anlaşması için görüştüğümüz ülkeler var'
Kavcıoğlu: 'Yeni SWAP anlaşması için görüştüğümüz ülkeler var'
Kavcıoğlu: 'Yeni SWAP anlaşması için görüştüğümüz ülkeler var'
Kavcıoğlu: 'Yeni SWAP anlaşması için görüştüğümüz ülkeler var'
Kavcıoğlu: 'Yeni SWAP anlaşması için görüştüğümüz ülkeler var'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Kavcıoğlu: "Yeni SWAP anlaşması için görüştüğümüz ülkeler var" - Haberler
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