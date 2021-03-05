Kavak'ta "Dinamik denetim süreci" kapsamında Kovid-19 denetimi yapıldı

Samsun'un Kavak ilçesinde "Dinamik denetim süreci" kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının, kontrollü normalleşme sürecinde koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında hayata geçirdiği "Dinamik denetim sistemi" kapsamında Kaymakam Ömer Saygılı, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Furkan Göktürk, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yöntem ve İlçe Sağlık Müdürü Abdulkadir Koçoğlu ile emniyet ve zabıta ekipleri, esnafa yönelik Kovid-19 tedbirlerini denetledi.

Adnan Menderes Caddesi'nde denetime katılan Saygılı ve beraberindekiler, iş yerlerindeki çalışanlara ve vatandaşlara maske kullanımı, hijyen, sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Samsun'un çok riskli iller arasında yer aldığını belirten Saygılı, "Sağlığımızı tehdit eden salgının etkisiz hale getirilmesi noktasında toplum olarak birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Maske takma, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymamız gerekiyor." dedi.

Dinamik denetim modelinde tüm kuruluşların denetimde yer alacağını anlatan Saygılı, Kovid-19 salgını etkisiz hale getirilinceye kadar denetimlerin sıklaştırılarak ve geniş kapsamlı devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay