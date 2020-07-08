Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab.
08.07.2020 14:51 | Son Güncelleme: 08.07.2020 14:51
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,039748
|0,68
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,692781
|0,54
|Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,030638
|0,32
|Deniz Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,024163
|0,15
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,075974
|0,14
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,025679
|0,19
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,395183
|0,17
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,019911
|0,15
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,645959
|0,14
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,035953
|0,08
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|84,883297
|3,17
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,099004
|1,63
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|17,059410
|1,42
|HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,068649
|1,28
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,255175
|1,26
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|HSBC Portföy Değ. Fon
|113,848427
|1,16
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,052289
|1,05
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,317319
|1,00
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,477751
|0,96
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,805119
|0,88
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,052691
|0,50
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,020801
|0,50
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,627757
|0,48
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,529412
|0,47
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,866913
|0,42
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|35,104417
|0,63
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|39,535055
|0,58
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,038051
|0,50
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,094074
|0,49
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,048094
|0,49
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,818519
|0,02
|İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu
|1,019074
|0,02
|Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu
|1,014620
|0,02
|Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|0,028705
|0,02
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,847524
|0,02
Kaynak: AA