Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,039748 0,68 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,692781 0,54 Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu 0,030638 0,32 Deniz Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,024163 0,15 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,075974 0,14 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,025679 0,19 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,395183 0,17 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019911 0,15 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,645959 0,14 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035953 0,08 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 84,883297 3,17 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,099004 1,63 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 17,059410 1,42 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,068649 1,28 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,255175 1,26 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon HSBC Portföy Değ. Fon 113,848427 1,16 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,052289 1,05 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,317319 1,00 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,477751 0,96 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,805119 0,88 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,052691 0,50 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,020801 0,50 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,627757 0,48 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,529412 0,47 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,866913 0,42 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 35,104417 0,63 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 39,535055 0,58 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,038051 0,50 TEB Portföy Altın Fonu 0,094074 0,49 Deniz Port. Altın Fonu 0,048094 0,49 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,818519 0,02 İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu 1,019074 0,02 Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu 1,014620 0,02 Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 0,028705 0,02 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,847524 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA