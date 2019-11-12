Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları



İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036864 0,58

İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.

12.11.2019 14:36 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:36

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036864 0,58 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,042301 0,57 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,375036 0,53 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,054647 0,52 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,033131 0,51 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025283 0,45 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030913 0,42 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057528 0,41 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,476692 0,36 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,375637 0,14 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,049137 2,26 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,668147 1,25 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,140735 1,17 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 10,149737 1,12 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,064094 1,10 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,596665 0,94 Qinvest Portföy Değ. Fon 0,056436 0,50 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,076128 0,45 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,135966 0,44 Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,018022 0,43 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,041382 0,80 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,220724 0,50 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022568 0,44 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,402765 0,44 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,026744 0,34 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları İş Portföy Altın Fonu 0,030361 0,33 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,027010 0,33 TEB Portföy Altın Fonu 0,066136 0,32 Ak Portföy Altın Fonu 0,062367 0,32 Deniz Port. Altın Fonu 0,034013 0,32 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,286604 0,04 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,626423 0,04 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,566537 0,04 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,058346 0,04 QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 115,533494 0,04

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)