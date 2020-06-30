Katar, Suriye halkına 100 milyon dolar yardım yapacak
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Katar, Suriye halkına 100 milyon dolar yardım yapacak

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin insani yardıma muhtaç Suriye halkına 100 milyon dolar destekte bulunacağını açıkladı.

Katar, Suriye halkına 100 milyon dolar yardım yapacak
30.06.2020 22:59 | Son Güncelleme: 30.06.2020 23:02

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin insani yardıma muhtaç Suriye halkına 100 milyon dolar destekte bulunacağını açıkladı.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Al Sani, video konferans aracılığıyla düzenlenen "Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" başlıklı 4. Brüksel Konferansı'ndaki konuşmasında, ülkesinin Suriye halkına 100 milyon dolar daha yardım yapacağını taahhüt etti.

Al Sani, söz konusu taahhüdün, "Katar'ın kardeş Suriye halkına karşı uluslararası ve insani yükümlülüklerini yerine getirme konusundaki köklü inancından kaynaklandığını" söyledi.

Suriye halkına destek olmayı sürdürdüklerini dile getiren Al Sani, "Katar'ın Suriye'de yaşanan insanlık krizinin başından itibaren Suriye halkına yaptığı yardım 1 milyar doları geçti." ifadelerini kullandı.

Suriye rejimini "öldürme makinesi" olarak niteleyen Al Sani, uluslararası toplumun rejimi durdurma zamanının geldiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Manşet

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