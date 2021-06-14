Kastamonu kadınların emeği marangozhane şekilleniyor
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Kastamonu kadınların emeği marangozhane şekilleniyor

Kastamonu kadınların emeği marangozhane şekilleniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de ilk kez Kastamonu Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen Kadın Marangozhanesi ile kadınlar, ekonomik hayatın bir parçası oluyor.

Türkiye'de ilk kez Kastamonu Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen Kadın Marangozhanesi ile kadınlar, ekonomik hayatın bir parçası oluyor.

Kastamonu Belediyesi tarafından kadınların ekonomik hayata kazandırılması için Kadın Marangozhanesinin kuruluşu tamamlanarak faaliyetlerine başladı. Kastamonu Belediyesi Kadın Marangozhanesi hakkında açıklamalarda bulunan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Geçmişten günümüze değin kadının emeği ve gücü toplumumuzun hem ekonomik hem politik hem de sosyal yönden kalkınmasında önemli bir yer tutuyor. Kadın iş gücü ve istihdamının arttırılması tüm politika belgelerinde sosyal politikanın öncelikli hedefleri arasında yer aldı. Kadınlarımızın yaşam kalitelerini ve ekonomik durumlarını iyileştirmelerine destek olmak, ekonomik hayatın bir parçası yapmak amacıyla kurulan Kastamonu Belediyesi Kadın Marangozhanesini kurduk. Kastamonu Belediyesi olarak kadın emeğinin önemini toplumumuzun her alanında görüyor, özellikle kadının ekonomik yaşama katılımı, ülke ekonomisinin gelişimi ve toplumsal kalkınmanın yaygınlaştırılması açısından önemli olduğu gibi toplumsal hayatın gelişimi açısından da önem buluyoruz. Bu nedenle kadınların ekonomik bağımsızlığının olması, maddi destek sağlayacak işlerde çalışma yeterliliğine sahip olması toplumların gelişmişliği bağlamında önemli ölçütler arasında tutuyoruz. Kastamonu Belediyesi Kadın Marangozhanesinde, Kastamonulu kadınlarımızla bilgimizi ve emeğimizi paylaşıyor, ahşap ürünleri ve taş baskı kalıpları üretimimizle aile ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Daday İlce Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Şenliğine katılım sağlayan marangozhanemiz, gördüğü rağbet ile de ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu göstermiştir" dedi. - KASTAMONU

Kastamonu kadınların emeği marangozhane şekilleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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