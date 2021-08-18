Son dakika... Kastamonu'da selde yaşamını yitiren ikizler son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika... Kastamonu'da selde yaşamını yitiren ikizler son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika... Kastamonu'da selde yaşamını yitiren ikizler son yolculuğuna uğurlandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen selde yaşamını yitiren Reyhan ve İzzet Özdoğan çiftinin ikizleri Kerem Ali ve Ayşe Miray Özdoğan (7) ile yine aynı selde yaşamını yitiren İclal Yücel (12) ve babaannesi Ayşe Remziye Yücel (72) Eyüpsultan'da son yolculuklarına uğurlandı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen selde yaşamını yitiren Reyhan ve İzzet Özdoğan çiftinin ikizleri Kerem Ali ve Ayşe Miray Özdoğan (7) ile yine aynı selde yaşamını yitiren İclal Yücel (12) ve babaannesi Ayşe Remziye Yücel (72) Eyüpsultan'da son yolculuklarına uğurlandı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinde Reyhan-İzzet Özdoğan çiftinin ikizleri Kerem Ali ve Ayşe Miray hayatını kaybetti. Yine aynı sel felaketinde Arzu-Ramazan Yücel çiftinin ikiz çocuklarından biri olan İclal Yücel ile babaannesi Ayşe Remziye Yücel yaşamını yitirdi. İkizler ve babaanne torun için Eyüpsultan Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene hayatlarını kaybeden kişilerin aileleri, yakınları, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız katıldı. Haytalarını kaybedenler için cenaze namazı kılındı, helallik alındı. Cenazeler, törenin ardından gözyaşları içinde Eyüpsultan Mezarlığı'nda defnedildi.

 


Son dakika... Kastamonu'da selde yaşamını yitiren ikizler son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika... Kastamonu'da selde yaşamını yitiren ikizler son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika... Kastamonu'da selde yaşamını yitiren ikizler son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika... Kastamonu'da selde yaşamını yitiren ikizler son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika... Kastamonu'da selde yaşamını yitiren ikizler son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika... Kastamonu'da selde yaşamını yitiren ikizler son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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