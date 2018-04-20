Kastamonu'da Kırsal Kalkınma Desteklerinde 68 Milyon Lira Dağıtıldı

KASTAMONU (İHA) – Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulanan Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında şu ana kadar Kastamonu'da 68 milyon lira hibe dağıtıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulanan Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında hibe almaya hak kazanan projelerin "Hibe Sözleşme İmza Töreni" gerçekleştirildi. Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 167 proje hibe desteği almaya hak kazandı. Toplam 16 milyon TL yatırım kapasiteli projelerin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 8 milyon TL'sine hibe desteği sağlanacak. Bu kapsamda Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Salonunda "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Hibe Sözleşmesi İmza Töreni" düzenlendi. İmza törenine katılan Vali Yaşar Karadeniz, Kastamonu'nun yüzölçümü bakımından Türkiye'nin en büyük şehirlerinden birisi olduğunu belirterek, "Cumhuriyetin ilk yıllarında Kastamonu, büyük bir şehir iken şuanda az bir nüfusa sahip. Bunun temel nedeni kırsal alandaki üretiminin, buradaki daha fazla nüfusu beslemediği algısıdır. İkincisi son yıllarda ortaya çıkan gençlerin daha kolay işleri arama ve bunu da şehirlerde sağlayabileceği beklentisidir. Bu son derece yanlış bir algıdır. Kastamonuluların gittiği yerlerde nasıl ve hangi ortamlarda yaşadığını ben İstanbul'da görev yaptığım dönemlerde bizzat gördüm. Tabi köyde nüfusun olması köylere yapılacak hizmetin kalitesini de arttıracaktır. Devlet daha fazla hizmet edecektir. Çünkü ödenek nüfusa göre geliyor. İşte şuan burada atacağımız imza onun için önemlidir. İlimize bakanlık tarafından 68 milyon destek verilmiş. Bu ilimiz için önemli ama bu projelerin yansıması da çok önemlidir. Biz bunu üretimimize yansıtırsak ileride daha fazla destek alma şansımız olacaktır" dedi.

"Basınçlı sulama sistemlerinde hazırlanan 254 projenin tamamı onaylandı"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından kendilerine bugün gönderilen bir yazı ile basınçlı sulama sistemleri için Kastamonu'da yapılan 254 projenin tamamının onaylandığını açıklayan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Osman Yaman ise, "Proje konusunda Kastamonu kendisini aştı. Mümkün mertebe çok sayıda proje yapıyoruz. Bakanlığımızda yapılan emekleri görerek projeleri tasdik ediyor. Siyez tarımı son 5-6 yıldır katlanarak artıyor. Şuan 10 ilçemizde bin 900 çiftçi, 42 bin dekar alanda siyez buğdayı ekiyor. Siyez buğdayında pazarlama sorunumuz yok. Ayrıca geçtiğimiz yıl 90 bin çilek fidesini toprakla buluşturduk" diye konuştu.

"Kırsal Kalkınma Desteklemeleri kapsamında 68 milyon TL hibe verildi"

Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Sinan Çelebican da, "Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızca başlatıldı. Batı Karadeniz Kırsal Kalkınma Projesi adı altında Kastamonu, Sinop ve Bartın illerinde proje hazırlanmış, ilk fazı olan 36 milyon Avro bütçenin finans anlaşması müzakeresi tamamlandı. Proje, 15 Ocak'ta Resmi Gazetede yayınlanarak 2018 Yatırım Programına alındı" şeklinde konuştu.

Genç Çiftti Projeleri kapsamında 528 Genç Çiftçi Projesine 15 milyon 840 bin TL'lik yüzde 100 hibe desteği sağlandığını ifade eden Çelebican, "2016 yılında ilimizde 260 çiftçi desteklendi ve toplam 7 milyon 800 bin TL hibe ödemesi yapıldı. 2018 yılında da 268 çiftçimiz desteklenirken, toplam 8 milyon 40 bin TL hibe ödemesi yapıldı. 2018 yılında da müracaatlar halen devam ederken, bu yılda 8 milyon TL üzerinde bir hibe ödemesi yapılmasını planladıklarını aktardı. Buna göre Genç Çiftçi Projesi hibe destekleri kapsamında çiftçilerimize 24 milyon TL üzerinde bir hibe ödemesi yapmış olacağız. Bireysel Sulama Sistemleri kapsamında da 428 projeye 2 milyon 312 bin TL hibe desteği sağladık. Bu hibe destekleriyle 7 bin 769 dekar alanda modern basınçlı sulamaya geçiş yaptı. Tarıma Dayalı Yatırımlar kapsamında da 287 proje ve 3 bin 457 makine-ekipmana toplam 32 milyon 855 bin TL hibe desteği sağlandı. Bu sayede bu işletmelerde de 486 kişi istihdam edildi" dedi.

Çelebican, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında şuana kadar 60 milyon TL hibe ödemesi yapıldığını kaydetti.

Konuşmaların ardından ilimizde hibe desteği almaya hak kazanan 167 projenin sahibi ile Vali Yaşar Karadeniz, Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, Belediye Başkanvekili Eşref Can ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Osman Yaman'ın katılımıyla hibe sözleşmesi imzalandı. - KASTAMONU