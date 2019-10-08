Kastamonu'da kaybolan engelli kadından 30 gündür haber alınamıyor

08.10.2019 12:46

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde 30 gün önce kaybolan engelli kadını arama çalışmalarından sonuç elde edilemedi.

Enbiya köyünde ailesiyle yaşayan zihinsel engelli Saliha Büyükkayaoğlu'nu (59) bulmak için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliği ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından çalışma yürütüldü.

Jandarmaya ait "Füme" iz takip ve "Garip" isimli arama kurtarma köpeğinin de kullanıldığı çalışmalarda bir bulguya ulaşılamadı.

Bunun üzerine arama çalışmalarının sonlandırıldığı, jandarmanın bölgede devriye faaliyetine devam ettiği öğrenildi.

Büyükkayaoğlu'nun daha önce de evinden ayrılıp birkaç gün sonra bulunduğu ve yakınlarına teslim edildiği kaydedildi.

İhsangazi ilçesinde 30 gün önce evden ayrılan Büyükkayaoğlu'nun bir daha dönmemesi üzerine ailesi kayıp ihbarında bulunmuştu.

Kaynak: AA