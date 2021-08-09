Kastamonu'da hafriyat kamyonu ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde hafriyat kamyonu ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde hafriyat kamyonu ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Abana-İnebolu kara yolundaki Darsu köyü mevkisinde Ramiz Coşkun'un kullandığı 59 ED 657 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Metin Yücel'in kullandığı 16 NMK 59 plakalı kamyon çarpıştı.
Kazada iki sürücü ile hafif ticari araçtaki Murat Güneyli yaralandı.
Araç içerisinde sıkışan kamyon şüförü Yücel, İnebolu Belediyesi itfaiye ekibinin çalışması sonucu araçtan çıkarılarak 112 Acil Servis ekibine teslim edildi.
Yaralılar ambulanslarla İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Yüksel