Kastamonu'da 2 adet Kreş ve 1 adet Oyuncak Kütüphanesi için imzalar atıldı Kastamonu'da 2 adet Kreş ve 1 adet Oyuncak Kütüphanesi için imzalar atıldı Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu; "Paylaşmayı bilmeyen bir nesil yetişsin istemiyorum" Kastamonu Belediyesi ile Kastamonu Entegre Ağaç San. A.Ş.

Kastamonu'da 2 adet Kreş ve 1 adet Oyuncak Kütüphanesi için imzalar atıldı

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu;

"Paylaşmayı bilmeyen bir nesil yetişsin istemiyorum"

KASTAMONU - Kastamonu Belediyesi ile Kastamonu Entegre Ağaç San. A.Ş. arasında 2 adet Kreş ve 1 adet Oyuncak Kütüphanesi için protokol imzalandı.

Kastamonu'nun bugününü ve geleceğini yakından ilgilendiren projelerden bir tanesi olan Çocuk Bakımevi ve Oyuncak Kütüphanesi projeleri için Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun makamında imza töreni düzenlendi. İmza töreninde Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Yurt, Nuray Çolak, Serkan Bahçacıoğlu ile Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi A.Ş. Kastamonu-Samsun Fabrikalar Direktörü Enüs Koç katıldı.

Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu ile Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi Kastamonu-Samsun Fabrikalar Direktörü Enüs Koç tarafından imzalanan protokol kapsamında Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi A.Ş, Kuzeykent Mahallesi'nde yapılacak olan Çocuk Bakımevi ve Oyuncak Kütüphanesi ile Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yapılacak olan Çocuk Bakımevi projelerine toplam 3 milyon TL tutarında bağış yapacak.

"Paylaşmayı bilmeyen bir nesil yetişsin istemiyorum"

Gerçekleştirilen imza töreninde açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Biliyorsunuz ki bizim kreşimiz belediye binamızın içerisinde. Belediyenin içerisindeki kreş de çok sağlıklı değil. Böyle salgının olduğu bir dönemde çok da manidar oldu bu. Bu kadar çok insan sirkülasyonunun olduğu yerde çocuklar çok daha korumasız oluyorlar. Çok daha hassas oluyorlar. Dolayısıyla kreşi taşıma gibi bir niyetimiz zaten vardı. Tabi benim üzerinde çok durduğum ve özellikle de hayata geçirmek için çabaladığım diğer bir projem daha vardı. O da oyuncak kütüphanesi. Defaten de dile getirdim ama yine hatırlatmakta fayda var. Bizim ciddi bir proje ekibimiz vardı. Bu oyuncak kütüphanesi projesini de bize Gülnur Hanım getirdi. Bana da çok sıcak gelen bir fikir oldu. Burada birkaç şey bir arada yapılmış olacak. Ne yapılmış olacak? Birinci olarak ve benim için en önemli şeylerden bir tanesi çocuklarımızın birlikte oyun oynama alışkanlığı kazanması. İkincisi paylaşmayı öğrenmesi. Çünkü öyle bir hale geldi ki artık teknolojinin getirdiği en büyük problemlerden bir tanesi yalnızlık. Yani birlikte oyun oynama alışkanlığı edinmeyen, birlikte oyun oynamayan, paylaşmayı bilmeyen bir nesil yetişsin istemiyorum ben. Çünkü biz hem misafirperver hem de çok sıcak bir milletiz. Onun için bu anlamda hep dile getirdiğim üzeri bile kirlenmeden eve giren çocuklar var" dedi.

"Çocuklarımız oyuncak kütüphanesinde normal bir kütüphane gibi faydalanacaklar"

Çocukların oyuncak kütüphanesinden normal bir kütüphane gibi faydalanabileceğini söyleyen Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, şöyle konuştu: "Bu projemizde hem içeride hem de dışarıda bir oyun alanımız olacak oyuncak kütüphanesi ile. Bir, bu anlamda çocuklarımıza çok faydası var. İki, aynı kitap alıp birkaç gün sonra kütüphaneye geri verir gibi çocuklarımız oyuncağı alacak, evine götürecek ve oynadığı zaman da geri bırakacak. Üçüncüsü ise ekonomik olarak çok büyük katkı sağlayacak ailelerin bütçelerine. Çünkü alınan oyuncak en fazla 10 gün kullanılıyor. Ondan sonra çocuk bıkıyor. Bıkmasa da zaten yaş olarak büyüyor ve ona hitap etmez hale geliyor. Henüz yıpranmadan hükmü ortadan kalkıyor o oyuncağın ve atıl vaziyette kalıyor. Aileler yeni bir oyuncak almak zorunda kalıyorlar. Ama aynı oyuncağı bir başkası para verip tekrar almak zorunda kalıyor kendi çocuğu için. Bu da bir kısır döngü. Dolayısıyla işine yaramayan, yaşına hitap etmeyen, oynamadığı oyuncakları bu bünyede toplarsak oyuncak kütüphanesi ile çocuklarımızın hemen hepsi çok fazla sayıda oyuncakla oynamış olacaklar hem de bir arada kaynaşmış olacaklar. Böyle bir durum olunca da çok uygun oldu. Hem kreşin hem oyuncak kütüphanesinin birlikte değerlendirilmesi gerçekleşti. Değişik vesilelerle Enis Bey'le de bir araya geliyorduk. Sevgili Haluk Bey'le de Yahya Bey'le de bir araya geldiğimizde konuya çok sıcak baktılar. Ben de geçtiğimiz günlerde ziyaret ederek bu tarz artısı fazla olan bir projeye desteklerinden ötürü teşekkür ettim Kastamonu adına. İnşallah 2020'de ve 2021'de iki tane verdiğimiz sözler üzerine planladığımız şeyleri hayata geçirmiş olacağız. Dediğim gibi hem kreşin buradan taşınması bir artı hem de oyuncak kütüphanesi ile birlikte bu işin değerlendirilmesi işin değerli ikinci boyutu. Dolayısıyla bu anlamda, her defasında zaten hiç boş çevirmediler, Kastamonu Entegre ailesine hem Enis Bey'e katkılarından dolayı hem Haluk Bey'e hem de Yahya Bey'e çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. İmzamızı attık. Protokolümüzü yaptık. İnşallah en kısa sürede de hayata geçirmiş oluruz"

"Biz Kastamonu sevdalısıyız. Kastamonu'yla ilgili bir gönül bağımız var"

İmza töreninde konuşan Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi A.Ş. Kastamonu-Samsun Fabrikalar Direktörü Enüs Koç ise, "Biz, ilk fabrikamızı Kastamonu'da kurduk. Kastamonu Entegre A.Ş. olarak ismimizi koyduk. Şu anda da Kastamonu Entegre A.Ş'nin yurtdışında altı tane ülkede fabrikaları var. Yurtiçinde de birçok yerde fabrikamız var. 6 bine yakın da çalışanımız var. Bugün dünyanın birçok yerinde fabrikası olan, 50. yılını kutlayan ve ilkleri yapan, ilkleri başaran global bir isim haline geldi Kastamonu ismi olarak. Açıkçası biz Kastamonu sevdalısıyız. Kastamonu'yla ilgili bir gönül bağımız var. Genel müdürümüzün, yönetim kurulu başkanımızın Kastamonu'ya ayrı bir sevgisi var. Kastamonu'nun kalkınması için, Kastamonu'nun gelişimi için elimizden ne geliyorsa bundan önce yaptık. İnşallah bundan sonra da yapacağız. Bugün de onunla alakalı güzel bir birlikteliğimizin olduğu, protokolünün imzalandığı güzel bir gün oldu. Ben Belediye Başkanımıza böyle güzel bir projeye vesile olduğu için teşekkür ediyorum. Bu başkanımızın güzel bir projesiydi. Böyle bir sözü vardı. Yönetim kurulu başkanımız buraya geldiğinde, birçok etkinliklere katkı veriyordu ama başkanımızın projesini söyledik ve net olarak hemen onay cevabını verdi. Bugün de protokolümüzü imzaladık. Hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Çocuk Bakımevi ve Oyuncak Kütüphanesi Projesi kapsamında Kuzeykent Mahallesi'ne 1 adet Çocuk Bakımevi ve 1 adet Oyuncak Kütüphanesi ile Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ne 1 adet Çocuk Bakımevi yapılacak.

1298 metrekare kapalı alan ve 1342 metrekare açık alana sahip olan Kuzeykent Mahallesi Çocuk Bakımevi ve Oyuncak Kütüphanesi projesinin Çocuk Bakımevi kısmında 5 adet sınıf ve oyun salonu, 5 adet uyku salonu, yemekhane, mutfak, personel-yönetici birimleri, etkinlik salonu, çok amaçlı salon yer alacak ve bakımevi toplam 100 öğrencilik kapasiteye sahip olacak. Oyuncak Kütüphanesi kısmında ise; oyuncak sunum, oyun ve etkinlik salonu, oyuncak depolama alanı, oyuncak tamir ve bakım birimive personel birimi yer alacak.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yapılacak olan Çocuk Bakımevi de toplam 1350 metrekare kapalı alan ve 1329 metrekare açık alandan oluşacak. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Çocuk Bakımevi'nde; 6 adet sınıf ve oyun salonu, 6 adet uyku salonu, yemekhane, mutfak, personel-yönetici birimleri, etkinlik salonu ve çok amaçlı salon yer alacak olup toplam 120 öğrenci kapasitesi ile hizmet verecek.

Kaynak: İHA