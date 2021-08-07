Kastamonu Belediyespor Hentbol Takımı, antrenmanlara başladı
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Kastamonu Belediyespor Hentbol Takımı, antrenmanlara başladı

Kastamonu Belediyespor Hentbol Takımı, antrenmanlara başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, antrenmanlara başladı.

Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, antrenmanlara başladı. Kulübün yeni antrenörü Costica Buceschi, takımın başında ilk kez idmana çıkarken, şampiyonlar ligini kazanmak için bu kulübe geldiğini söyledi.

Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, yeni antrenörü Costica Buceschi liderliğinde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Atatürk Spor Salonu'nda yapılan antrenmanda yaklaşık 2 saat sürdü. Antrenman öncesinde oyuncularla konuşan ve nasıl bir takım olunması gerektiği yönünde açıklamalarda bulunan Costica Buceschi, antrenman sırasında da sık sık oyunu keserek oyuncuların nasıl pozisyon almaları noktasında uyarılarda bulundu.

Türkiye Hentbol Kadınlar Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, 2021-2022 sezonunda Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Ayrıca bu yıl hem Süper Kupa hem de ligde iddialı olan Kastamonu temsilcisi, ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde de iddialı duruma gelmek istiyor.

Antrenman sonrasında açıklamalarda bulunan Antrenör Costica Buceschi, "Bugün ilk antrenmanımızı yaptık. Burada olduğumuz için mutluyum. Zor bir antrenman oldu. Hem oyuncularım için hem de benim için. Fakat şunu anladım ki içimizde yetenekli oyuncular var. Ancak halen hazır değiller. Gelecek oyuncularımız var ve gelecek oyuncularımızla inşallah çok daha hazır olacağız" dedi.

Atatürk Spor Salonu'nun çalışma için uygun olmadığını yeni salona geçilmesi gerektiğini söyleyen Buceschi, "Bu salonda çalışmamız zor görünüyor. Ancak yeni salona geçtiğimiz zaman kesinlikle daha iyi antrenmanlara çıkacağımızı düşünüyorum. Hentbol taraftarlarına şu aşamada açıkçası da çok ta bir mesajım yok" ifadelerini kullandı.

"Buraya kesinlikle şampiyonlar ligini kazanmaya geldim" diyen Costica Buceschi, "Ben, daha önce çalıştırdığım takım bundan çok daha gençti. Ama burada çok daha tecrübeli oyuncular var. İyi oyuncular var. Ben kesinlikle şampiyonlar ligini kazanmak için buradayım. Zorlu bir gruptayız. Ancak hepimizin yapması gereken şey mücadele etmek ve sonunda iyi bir noktaya ulaşmak diye düşünüyorum. Hepimiz Olimpiyat Oyunlarını görüyoruz izliyoruz. Ne kadar hızlı oynadıklarını ve ne kadar agresif savunma yaptıklarını görüyoruz. Bizimde yapmamız gereken hücumda da savunmada da hem agresif hem de hızlı olmak ve neler olacağını görmek. İyi oyuncularımız var, aynı zamanda çok çalışmamız gerekiyor. Ama bizim minimum bir transfere hatta iki transfere ihtiyacımız var. Görüyorsunuz diğer takımları hepsi inanılmaz hızlı ve hücumda hepsi agresif oynuyorlar. Kesinlikle bizimde bu şekilde oynamamız lazım" şeklinde konuştu.

Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, ilk kez mücadele edeceği EHF Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nda zorlu rakiplerle mücadele edecek. Çekilen kura neticesinde Kastamonu ekibi; CSKA (Rusya), Vipers Kristiansand (Norveç), Krim Mercator Ljubjana (Slovenya), Odense Handbold (Danimarka), Györi Audi ETO KC (Macaristan), Metz Handball (Fransa), IK Savehof (İsveç) takımları ile eşleşti. - KASTAMONU

Kastamonu Belediyespor Hentbol Takımı, antrenmanlara başladı
Kastamonu Belediyespor Hentbol Takımı, antrenmanlara başladı
Kastamonu Belediyespor Hentbol Takımı, antrenmanlara başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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