Kasksız motosiklet sürücüsü sürücü saniyelerle ölümden döndü
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Kasksız motosiklet sürücüsü sürücü saniyelerle ölümden döndü

İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - Haberler | 3. Sayfa

Kasksız motosiklet sürücüsü sürücü saniyelerle ölümden döndü Otomobilin çarptığı sürücü otomobil altında kalmaktan son anda kurtuldu Antalya'da otomobilin motosiklet ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kasksız motosiklet sürücüsü sürücü saniyelerle ölümden döndü

Otomobilin çarptığı sürücü otomobil altında kalmaktan son anda kurtuldu

ANTALYA - Antalya'da otomobilin motosiklet ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kaza sırasında kask takmayan motosiklet sürücüsü, şans eseri kazayı kolunda ve ayağındaki küçük sıyrıklarla atlattı.

Kaza Manavgat ilçesi Demokrasi Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çevreyolu istikametinden Yapay Şelale istikametine gitmekte olan Gülsüm Sueda Şenol'un kullandığı 07 LKV 67 plakalı otomobil, yolun sağında seyir halindeki Ömer Uşma'nın kullandığı 07 APN 988 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralanan Ömer Uşma, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaskı bulunmayan sürücü şans eseri kazayı yaralı olarak atlatırken kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kasksız motosiklet sürücüsü sürücü saniyelerle ölümden döndü
Kasksız motosiklet sürücüsü sürücü saniyelerle ölümden döndü
Kasksız motosiklet sürücüsü sürücü saniyelerle ölümden döndü
Kasksız motosiklet sürücüsü sürücü saniyelerle ölümden döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan

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