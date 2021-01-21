Kasımpaşa maçının ardından

Süper Lig'in 20'nci haftasında MKE Ankaragücü, kendi sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederken, müsabakanın ardından MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı ile Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, düzenlenen basın toplantısına katıldılar.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, kazanmaları gereken bir maçı iyi oyunla kazandıklarını dile getirerek, "Çok mutluyum. İlk yarı maçı skor olarak bitirebilirdik. Çok ciddi pozisyonlar yakaladık. ilk yarı herhalde 3 ya da 4 olabilirdi. Ama bu tarz maçlarda özellikle son 3 haftada mağlup olmamız, ciddi takımlarla oynamamız bizi yıpratmıştı. Psikolojik olarak böyle bir maçta tamamen galibiyeti düşünmek ve bu maçı mutlaka alabilmek düşüncesi futbolcular üzerinde ciddi etkiler yaratabiliyor. Oyuncularım ikinci yarının son 10 dakikası bunu yaşadı. İyi oynamak bazen yeterli olmuyor. Önemli olan böyle maçları kazanabilmek, hanene 3 puan yazdırabilmek. Bizim diğer takımlardan dezavantajımız, herkesten çok puan toplamamız gerekiyordu. Biz bunu yapmaya başladık. Bu bir başlangıç oldu, inşallah bundan sonra da puan ya da puanlar alırız" dedi.

"BU LİGDE HİÇBİR MAÇ KOLAY DEĞİL"Ligde hiçbir maçın kolay olmadığını bildiklerini kaydeden Dalcı, şöyle konuştu: "Bizim bu zorlukları oyuncularımızla birlikte aşacağımıza inanıyorum. Bu anlamda bugün sahaya yüreğini koyan, galibiyet için savaşan futbolcularımı tekrar yürekten çok ama çok tebrik ediyorum. Bu galibiyeti de gerçekten özellikle dün bizi ziyaret eden büyük Ankaragücü taraftarına armağan ediyorum."FUAT ÇAPA: ÜZÜCÜ BİR MAĞLUBİYET OLDU

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa ise şunları söyledi: "Maça tam istediğimiz kadro ile çıkma şansımız yoktu. Bir önceki karşılaşmada stoperimizin gereksiz ikinci sarı karttan atılması bizi çok sıkıntıya soktu. Oynamak istediğimiz oyunu oynayamadık. Ankaragücü'nün son haftalardaki karşılaşmalarını göz önünde bulundurursak özellikle kanat oyuncularıyla geçiş oyununu ön planda tutan bir oyun anlayışları var. Karşılaşmaya iki taraf da kontrollü başladı, bizim ilk devre girmiş olduğumuz 3 tane iyi pozisyon vardı. Korcan'ın çıkarmış olduğu 2 tane çok iyi pozisyon vardı. Ama yemiş olduğumuz gol bizim adımıza çok şanssız bir goldü. İkinci yarıda oyunumuz daha iyiydi. Aslında ikinci devre oynadığımız oyunu ilk devre de oynamak istedik ama yemiş olduğumuz gol açıkçası bizi demoralize etti. İkinci devrede çok sayıda pozisyona girdik ama maalesef yine değerlendiremedik, bizim adımıza üzücü bir mağlubiyet oldu. Bu kadar pozisyona girip de değerlendirememek elimizdeki oyuncu kalitesine yakışmıyor. Yerli oyuncular hakemi daha rahat baskı altına alabiliyor. Bir şeylerin artık değişmesi lazım, eğer Türk futbolunu geliştirmek istiyorsak. Bugün galip gelebiliriz ama bu olaylar belki bir gün sonra size dönecektir. Çünkü bu bir döngü. Elimizden geldiği kadar pozitif oynamaya ve duruşumuzu çok fazla bozmamaya çalışacağız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Çakmak