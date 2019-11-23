Kasımpaşa, Gençlerbirliği maçına hazır

23.11.2019 15:58 | Son Güncelleme: 23.11.2019 15:58

Süper Lig'in 12. haftasında yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek Kasımpaşa, hazırlıklarını tamamladı.

Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

İdman, pas ve 5'e 2 top kapma çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın ana bölümünde ise Gençlerbirliği maçının taktik çalışması gerçekleştirildi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.30'da başlayacak.

Kaynak: AA