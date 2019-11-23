Kasımpaşa, Gençlerbirliği maçına hazır
Süper Lig'in 12. haftasında yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek Kasımpaşa, hazırlıklarını tamamladı.
Süper Lig'in 12. haftasında yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek Kasımpaşa, hazırlıklarını tamamladı.
Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
İdman, pas ve 5'e 2 top kapma çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın ana bölümünde ise Gençlerbirliği maçının taktik çalışması gerçekleştirildi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.30'da başlayacak.