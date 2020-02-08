Kasımpaşa, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı
Kasımpaşa, Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Kasımpaşa, Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve açma-germe çalışması ile başladığı belirtildi.
Top kapma çalışmalarıyla devam eden idmanın, taktik ağırlıklı çift kale maçı ile tamamlandığı kaydedildi.
Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayan lacivert-beyazlı ekip, tesislerinde kampa girdi.