Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda pas ve top kapma organizasyonlarının ardından pozisyon çalışmaları yapıldığı belirtildi.

2019 Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Mısırlı futbolcu Trezeguet ile izinli Fode Koita'nın idmanda yer almadığı kaydedildi.

Kasımpaşa, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA