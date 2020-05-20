Kasımpaşa'da test sonuçları negatif Kasımpaşa Kulübü, bugün yapılan COVID-19 testi sonuçları neticesinde daha önce pozitif sonuç çıkan 2 futbolcu dahil tüm sonuçların negatif çıktığını açıkladı.

Kasımpaşa Kulübü, bugün yapılan COVID-19 testi sonuçları neticesinde daha önce pozitif sonuç çıkan 2 futbolcu dahil tüm sonuçların negatif çıktığını açıkladı.

Kasımpaşa'nın açıklaması şu şekilde: "Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. olarak tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp destek ekibimiz her hafta rutin uyguladığımız COVID-19 testlerinin 20 Mayıs Çarşamba günü yapılan 3'üncü testleri neticesinde; daha önce pozitif sonuç bulunan 2 futbolcu da dahil olmak üzere tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir."

Kaynak: DHA