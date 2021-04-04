Kasımpaşa-Beşiktaş maçının ardından - Sadi Çeri
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Kasımpaşa-Beşiktaş maçının ardından - Sadi Çeri

Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği lider Beşiktaş'ı 1-0 yenen Kasımpaşa'da teknik sorumlu Sadi Çeri, taktik ve disiplin olarak inanılmaz bir öz güven sergilediklerini söyledi.

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Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği lider Beşiktaş'ı 1-0 yenen Kasımpaşa'da teknik sorumlu Sadi Çeri, taktik ve disiplin olarak inanılmaz bir öz güven sergilediklerini söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çeri, ihtiyaçları olan 3 puanı elde ettikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

Karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını belirten Sadi Çeri, "Oyuncularımızla gurur duyuyoruz. Taktik ve disiplin olarak inanılmaz bir öz güven sergilediler. Taktik disiplin olarak gayet başarılıydık. Ancak son vuruşlarımızı biraz daha geliştirmemiz gerekiyor. Hajradinovic'in ve Thelin'in değerlendirmediği pozisyonlar vardı. Bunları gole çevirsek skor daha farklı olabilirdi." ifadelerini kullandı.

İyi bir takıma sahip olduklarının altını çizen Çeri, "Baskı ve stres hissetmiyoruz. Şenol Can hocanın önderliğinde yoğun bir çalışma yapıyoruz. Amacımız futbolun doğrularını yapan bir oyuncu grubu oluşturmak. Aile gibi hareket edebilen bir takım ortaya çıkarmak istiyoruz." diye konuştu.

Kasımpaşa-Beşiktaş maçının ardından - Sadi Çeri
Kasımpaşa-Beşiktaş maçının ardından - Sadi Çeri
Kasımpaşa-Beşiktaş maçının ardından - Sadi Çeri
Kasımpaşa-Beşiktaş maçının ardından - Sadi Çeri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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