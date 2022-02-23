Kaş'ta bir kurt ilçe merkezi yakınına indi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde merkeze yakın yere kadar inen bir kurt, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Andifli Mahallesi'nde gece saatlerinde otomobiliyle seyreden Onur Cırık, Gökseki mevkisinde bir kurt olduğunu fark etti. Cırık, cep telefonunun kamerasıyla kurdu görüntüledi.

Cırık, basın mensuplarına, ilk defa bir kurdun yerleşim yerlerine bu kadar yaklaştığını gördüğünü söyledi.

Cırık, yiyecek aradığını tahmin ettiği kurdun, bir süre yol kenarında koştuktan sonra gözden kaybolduğunu ifade etti.