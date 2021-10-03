'Kaş Başka' Serbest Dalış Dünya Kupası sona erdi

ANTALYA (DHA) - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Antalya'nın Kaş ilçesinde gerçekleştirilen CMSS-TSSF 'Kaş Başka' Serbest Dalış Outdoor Dünya Kupası sona erdi. 19 ülkeden 54 sporcunun yarıştığı şampiyonada 2 dünya, 2 Türkiye rekoru kırıldı. Türk ve yabancı sporcular yaptıkları derecelerle kendi ülkelerine ait 26 ulusal rekora imza attı.

Kaş'ta düzenlenen şampiyona iki gün sürdü. Dünya Kupası'nda ilk dünya rekoru İtalyan sporcu Alessia Zecchini'den geldi. Sabit ağırlık paletsiz (CNF) disiplininde 74 metre ile ip destekli sabit ağırlıkta (FİN) 101 metre ile dünya rekorlarını elinde bulunduran Zecchini, yarışmanın ilk gününde sabit ağırlık çift palet (CWT-BF) disiplininde 105 metreye dalarak yeni dünya rekorunun sahibi oldu. Daha önceki rekor 95 metre ile Fransız sporcu Ailce Modolo'ya aitti. İkinci gün yarışlarında Slovak sporcu Alenka Artnik, sabit ağırlık çift palette 106 metreye dalarak, İtalyan Alessia Zecchini'nin rekorunu kırdı.

Şampiyonanın madalya töreni 9 Ekim Cumartesi günü CMAS 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası ödül töreni ile birlikte gerçekleştirilecek.